Наслідки російського удару по елеватору на Чернігівщині, фото: поліція Чернігівщини

https://racurs.ua/ua/n209536-rosiyski-bpla-poshkodyly-elevator-iz-zernom-na-chernigivschyni-foto.html

Ракурс

На Чернігівщині у Новгород-Сіверському районі ударні БПЛА росіян пошкодили елеватор, де зберігалося зерно. В іншому населеному пункті цього ж району зафіксовано влучання у житловий будинок.

Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС Чернігівщини.

Рятувальники ДСНС Чернігівщини оперативно ліквідували пожежі, що виникли внаслідок ударів, та не допустили їх поширення, — зазначили у відомстві.

Прес-служба ДСНС Чернігівщини повідомляє, що атаку по Новгород-Сіверському було здійснено сьогодні вранці.

Внаслідок атаки було пошкоджено будівлю аграрного підприємства, в якій зберігалося зерно. Інформація про постраждалих не надходила, — розповіли у поліції.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (Воєнні злочини).