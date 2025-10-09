Володимир Зеленський похвалився успіхами українських ракет та дронів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209586-zelenskyy-pohvalyvsya-uspihamy-ukrayinskyh-raket-ta-droniv.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський розповів про успіхи українських ракет та безпілотників.

Україна вже використовує крилаті ракети «Нептун» та «Фламінго» у парі. Однак про масове застосування цього високоточного озброєння наразі не йдеться. Про це глава держави заявив 8 жовтня під час спілкування з журналістами, передають «Укрінформ» та «УНІАН».

Останній тиждень — не буду казати в якій кількості — було застосування нашої пари «Нептун» та «Фламінго». Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування, і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї, — зазначив він.

Також президент відзначив позитивні зрушення щодо ударів вглиб Російської Федерації. Так, ракета-дрон «Паляниця» вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога. А ракета-дрон «Рута» вперше вразила морську вежу на відстані 250 км.

Зеленський поінформував, що українські захисники вже масово застосовують проти країни-агресора дрони «Лютий» та Fire Point, було запущено до 300 штук. У досяжності українських БпЛА перебувають Усть-Луг та Приморськ.

Нагадаємо, днями Міністр оборони України Денис Шмигаль провів демонстрацію спроможності українського виробництва зброї іноземним гостям. Зокрема, іноземцям він показав нову, раніше невідому, версію вітчизняної крилатої ракети «Нептун».

Джерело: «Укрінформ», «УНІАН»