Росіяни знову атакували цивільних жителів Херсона, фото: «Шукач»

Російський дрон атакував автівку комунальників у Херсоні — загинула людина

9 жов 2025, 19:58
999

Російські загарбники сьогодні, 9 жовтня, орієнтовно о 14.30 атакували з дрона автомобіль комунальників у Корабельному районі Херсона.

Внаслідок ворожого удару на місці загинув працівник одного із комунальних підприємств, який перебував за кермом. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ще троє його колег, яким 44, 49 та 48 років, дістали контузії, уламкові поранення, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Усіх постраждалих доставили до лікарні у тяжкому стані. У ці хвилини медики продовжують боротися за їхні життя, — зазначив Прокудій.

Очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько у своєму Telegram-каналі повідомив, що під обстріл потрапили працівники водоканалу, які на момент атаки перебували в автівці.

Травми, несумісні з життям, отримав 50-річний водій комунального підприємства, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


