Міненерго прокоментувало повідомлення про зміни термінів опалювального сезону

В інтернеті поширюється невірна інформація щодо термінів опалювального періоду.

Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

У мережі активно поширюються хибні дані про дату початку опалювального сезону. Постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках, — наголосили у відомстві.

Умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року (вони умовно названі «опалювальний період»). Це суто технічна термінологія для вірного визначення умов в період постачання природного газу, — додали в Міненерго.

Зазначається, що раніше Кабмін ухвалив рішення про продовження дії механізму ПСО до 31 березня 2026 року.

Це означає, що фіксовані ціни на газ для підтримки населення та виробників електричної енергії зберігатимуться, — зазначили в Міненерго. — Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього.

У Міненерго додали, що рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно.

Тепло дають з урахуванням середньодобової температури регіону, якщо вона тримається нижче +8 С градусів понад 3 доби, — зазначили у відомстві.

Раніше у мережі з’явилися повідомлення про встановлення Кабміном термінів опалювального періоду з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.

Ця інформація ґрунтувалася на увалену урядом постанову № 1267 від 8 жовтня 2025 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 р. № 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам».