Зброю проти «шахедів» та КАБів розробили для ЗСУ у НАТО

У НАТО розробили для ЗСУ зброю проти «шахедів», фото:

https://racurs.ua/ua/n209711-zbrou-proty-shahediv-ta-kabiv-rozrobyly-dlya-zsu-u-nato.html

Ракурс

Спільна структура НАТО і України JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre — Об'єднаний центр з аналізу підготовки та освіти) переходить до фінальних тестувань нової оборонної техніки, розробленої для України підрядниками з держав Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив журналістам у штаб-квартирі НАТО старший представник України у JATEC полковник Валерій Вишневський, повідомляє видання «Європейська правда».

Вишневський зазначив, що навесні Генштаб звернувся до центру із проханням допомогти з технічними рішеннями по протидії плануючим бомбам (КАБам) та дронам на оптоволокні. Наразі найбільшого прогресу вдалося досягти у питаннях протидії КАБам.

В НАТО є такий інструмент, як «інноваційний конкурс». Ми написали сценарій, як застосовуються ці плануючі бомби, і описали результат, що ми б хотіли отримати — та запросили компанії до участі у конкурсі, — розповів Вишневський.

Ми отримали понад 40 заявок від виробників, цього разу це були тільки натівські компанії. Журі, в основному складене з експертів з України, які протидіють цим бомбам на полі бою — відібрали трьох фіналістів. Усі три компанії раніше вже працювали з Україною, — додав він.

Зазначається, що варіанти, які вийшли у фінал, побудовані на основі дрона-перехоплювача та «рою дронів». Також передбачається використання штучного інтелекту для донаведення дронів.

І хоча ми працювали з використанням проти плануючих авіабомб — виявилося, що ці рішення є надзвичайно ефективними проти «шахедів» і вже готові для застосування проти них. Натомість проти КАБів вони потребують доопрацювання, — розповів Вишневський.

Зазначається, фінальні випробування мають відбутися наступного тижня на полігоні у Франції, хоча польові випробування вже відбулися в Україні і були успішними стосовно дронів.

Тепер на полігоні у Франції будуть запущені плануючі бомби, будуть запущені безпілотники і перехоплювачі повинні будуть по них відпрацювати, — зазначив Вишневський. — І за результатами випробування Україна зможе ухвалити рішення, чи потрібна нам ця технологія, і через коаліції залучити фінансування для виготовлення.

Водночас рішення щодо дронів на оптоволокні досі не дійшло такого рівня готовності, але робота над ним триває.

Джерело: «Європейська правда»