Наслідки російського удару по залізниці на Чернігівщини, фото: Чернігівська обласна прокуратура

Російські загарбники сьогодні, 17 жовтня, близько 9.45 ворог атакував безпілотником транспортну інфраструктуру в місті Чернігові.

В результаті атаки машиніст локомотива отримав осколкові поранення, пошкоджено рухомий склад. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської обласної прокуратури.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі повідомив, що за минулу добу, 16 жовтня, ворог 68 разів обстрілював Чернігівщину, переважно росіяни застосовували FPV-дрони, скиди з БпЛА, артилерійські та мінометні обстріли у прикордонні.

Він зазначив, що жителі області регулярно повідомляють про знайдені залишки ворожих БПЛА.