Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара по железной дороге в Черниговской области, фото: Черниговская областная прокуратура

Рашисты ударили беспилотником по железной дороге в Чернигове, пострадал машинист (ФОТО)

17 окт 2025, 14:57
999

Російські загарбники сьогодні, 17 жовтня, близько 9.45 ворог атакував безпілотником транспортну інфраструктуру в місті Чернігові.

В результаті атаки машиніст локомотива отримав осколкові поранення, пошкоджено рухомий склад. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської обласної прокуратури.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського удару по залізниці на Чернігівщини, фото: Чернігівська обласна прокуратура

Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі повідомив, що за минулу добу, 16 жовтня, ворог 68 разів обстрілював Чернігівщину, переважно росіяни застосовували FPV-дрони, скиди з БпЛА, артилерійські та мінометні обстріли у прикордонні.

Він зазначив, що жителі області регулярно повідомляють про знайдені залишки ворожих БПЛА.

У таких випадках слід бути надзвичайно обережними, не торкатися їх та негайно інформувати поліцію чи ДСНС, — наголосив Чаус. — Лише протягом жовтня поліцейські вибухотехніки знешкодили понад 40 ворожих ударних дронів, що впали. Всі вони були знайдені з бойовими частинами, які не здетонували.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров