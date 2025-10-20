Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Україна наблизилася до можливого закінчення війни, розв’язаної Росією.

Про це під час зустрічі із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє NV.

Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України, — зазначив Зеленський.

Він додав, що такий «настрій» зараз панує у президента США Дональда Трампа та у світі — «давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України»:

Тобто є такий настрій, а ми робимо в такому настрої якісь кроки — Tomahawk тощо, і це нові кроки, і вони дійсно підтискають Росію.

Джерело: NV