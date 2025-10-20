Знищення російських загарбників, скріншот відео

Російська диверсійно-розвідувальна група днями проникла у центр міста Покровська Донецької області. Під час просування рашисти вбили декількох цивільних мешканців міста в районі залізничного вокзалу.

Захисники України вже ліквідували окупантів. Про це сьогодні, 20 жовтня, повідомляється на Фейсбук-сторінці 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ, де опубліковане відео знищення російських ДРГ в одному з приміщень залізничного вокзалу, інших локаціях міста та на підступах до Покровська.

Обʼєднана ударно-пошукова група Сил оборони виявила ворога та ліквідувала окупантів, які в цей момент переховувалися в одному з приміщень залізничного вокзалу, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі оборона Покровська посилена додатковими силами та засобами:

Спеціальні групи проводять постійний скринінг ймовірних точок проникнення у місто та посилено патрулюють містом. Загалом за останні два дні українські військові знищили 14 росіян, яким вдалося потрапити у Покровськ.

Військові закликають цивільних осіб, які досі у Покровську, без крайньої необхідності не пересуватися містом.

У 7-му корпусі ШР ДШВ зазначають, що ситуація залишається напруженою — ворог хоче розширити «сіру зону» навколо Покровська та проникнути в місто з декількох напрямків.

19 жовтня волонтер Денис Христов із позивним «Голландець» у своєму Telegram-каналі опублікував зняте дроном відео, на якому показано тіла трьох цивільних на провулку Мостовий у районі залізничного вокзалу в Покровську, розстріляних рашистами.

Також на відео можна побачити поранену цивільну жінку, яка не могла самостійно пересуватися — її врятував місцевий чоловік та відніс до позицій українських військових.