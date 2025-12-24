Наслідки російської атаки по Кременчуку 23 грудня, скріншот відео

Національна поліція на своїй Фейсбук-сторінці опублікувала відео, котре показує перші хвилини після російської атаки по місту Кременчуку Полтавської області, завданої вчора 23 грудня.

Тоді внаслідок російського удару двоє чоловіків зазнали осколкових поранень.

Поліцейські одразу прибули на місце влучання: надали домедичну допомогу постраждалим, евакуювали їх у безпечне місце для подальшої передачі бригаді екстреної медичної допомоги, — розповіли у поліції. — На місці забезпечили безперешкодний проїзд спецтранспорту та охорону місця події.

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут вчора, 23 грудня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти завдали удару по підприємству у Кременчуцькій громаді, в результаті чого двох людей було поранено.