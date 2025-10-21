Сили оборони України завдали удару по хімзаводу у РФ, фото: «Брянские новости»

Повітряні Сили ЗСУ у взаємодії з Сухопутними військами, ВМС та іншими складовими Сил оборони України сьогодні, 21 жовтня, уразили Брянський хімічний завод.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони. Результати ураження уточнюються, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що Брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК Росії.

На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України, — наголошують у Генштабі.

Генштаб ЗСУ також висловив підтримку партнерам за послідовну підтримку України у відсічі російським загарбникам.

Варто додати, що сьогодні ввечері у соцмережах також з’явилися відео, на яких, як стверджується, показано наслідки удару по підстанції у Трубчевську в Брянській області РФ.