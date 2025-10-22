У Новгород-Сіверському оголошено дводенну жалобу за жертвами російської атаки

Дні жалоби за жертвами російської атаки оголоші у Новгород-Сіверському, фото: Новгород-Сіверська МТГ

У Новгород-Сіверській міській територіальній громаді на Чернігівщині 22 ти 23 жовтня оголошено Днями жалоби на знак скорботи та вшанування пам’яті загиблих унаслідок атаки російської федерації по місту.

Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Новгород-Сіверської МТГ.

У ці дні на адміністративних будівлях органів місцевого самоврядування, державних установ, підприємств та організацій буде приспущено Державні Прапори України, — вказано в повідомленні. — Також заборонено звучання розважальної музики у громадських місцях, закладах торгівлі та громадського харчування.

Внаслідок російської атаки у Новогод-Сіверському загинули четверо людей — двоє чоловіків та двоє жінок.

Нагадаємо, вчора, 21 жовтня, росіяни атакували центр Новгород-Сіверського «шахедами» та РСЗВ «Торнадо».