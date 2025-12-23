Новини
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

635 БПЛА та 38 ракет атакували Україну в ніч на 23 грудня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

23 гру 2025, 12:58
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 грудня (з 18.00 22 грудня), завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, а також ракет повітряного та наземного базування.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 673 засобів повітряного нападу:

  • 635 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів) із напрямків російських Курська, Орла, Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарськ, а також Чауда у тимчасово окупованому Криму (близько 400 із них — «шахеди»);
  • трьох аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків — Рязанська область РФ);
  • 35 крилатих ракет Х-101, «Іскандер-К» (райони пусків — Вологодська та Курська області РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 621 повітряну ціль:

  • 587 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів);
  • 34 крилатих ракет Х-101, «Іскандер-К».

Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації, падіння збитих (уламки) — на 8 локаціях. Крім того, три аеробалістичні ракети не досягли цілей (місця падіння уточнюються), — зазначили в Повітряних силах.

