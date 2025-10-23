У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинула людина

Рашисти продовжують обстрілювати Херсон, фото: LB.ua

Російські загарбники сьогодні, 23 жовтня, близько 16.00 обстріляли Корабельний район Херсона.

Внаслідок ворожої атаки 44-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та контузію, її доставили до лікарні. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Херсонська ОВА.

Крім того, рашисти здійснили обстріл Дніпровського району — в результаті обстрілу смертельні поранення дістав чоловік 1970 року народження.

Об'єднана єврейська община України у своєму Telegram-каналі повідомила, що сталося влучання у будівлю синагоги у Херсоні.

«Снаряд пошкодив дах та внутрішнє оздоблення синагоги, але детонації не відбулося. На щастя, внаслідок попадання ракети люди не постраждали», — вказано в повідомленні.

9 жовтня сталося влучання касетної бомби у будівлю цієї ж синагоги. Тоді кластерна бомба розірвалася, розкидавши десятки дрібних вибухових елементів, а потім застрягла у стіні синагоги.

Сьогодні в першій половині дня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що рашисти обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в нежитловому приміщені, вогонь перекинувся на розташований поруч житловий будинок.

Рятувальники ліквідували займання, однак будівлі фактично вигоріли.

Згодом він повідомив, що внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, отримала жінка, особу якої встановлюють.