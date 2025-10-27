Рашисти вдарили по важливому енергооб'єкту на Чернігівщині

Рашисти атакували ще один енергооб’єкт на Чернігівщині, фото:

Ракурс

Російський обстріл пошкодив важливий енергооб'єкт у Корюківському районі Чернігівської області.

Про це сьогодні, 27 жовтня, вдень повідомила прес-служба АТ «Чернігівобленерго».

Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки! — вказано в повідомленні. — Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!

Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок удару по енергооб'єкту у Корюківському районі спалахнула пожежа.