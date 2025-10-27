Рашисти вдарили по важливому енергооб'єкту на Чернігівщині

Ракурсhttps://racurs.ua/
Російський обстріл пошкодив важливий енергооб'єкт у Корюківському районі Чернігівської області.
Про це сьогодні, 27 жовтня, вдень повідомила прес-служба АТ «Чернігівобленерго».
Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки! — вказано в повідомленні. — Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!
Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок удару по енергооб'єкту у Корюківському районі спалахнула пожежа.
Вогнеборці ліквідували пожежу на місці прильоту. Втім, низка населених пунктів на прикордонні — без світла. Енергетики почнуть відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація, — зазначив він.