Уламок авіабомби УМПБ-5Р, жовтень 2025. Фото: Сергій Флеш

Удари УМПБ-5Р — модифікованої російської керованої авіабомби, здатної подолати понад 100 км — наразі фіксували у двох областях, характеристики цього боєприпасу, як і реактивних «Шахедів», вивчають фахівці поліції та СБУ.

Про це під час спільного брифінгу очільником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Наскільки я знаю, це була Дніпропетровська, Харківська області. Ми документуємо воєнні злочини противника, нечасте застосування (УМПБ-5Р — ред.), але ворог, звичайно, під час війни свої спроможності і технічні характеристики посилює, але ми посилюємо і характеристики нашої ППО, і ми дуже ретельно вивчаємо кожен факт застосування ворогом такої зброї, — зазначив він.

За словами Синєгубова, наразі на території Харківської області зареєстровано лише один випадок застосування рашистами таких авіабомб — це сталося у місті Лозова 18 жовтня:

КАБ пролетів понад 126 кілометрів, це УМПБ-5Р. Потрібно перш за все реагувати (на тривоги — ред.). Далі наше завдання — посилювати повітряний захист. Або РЕБ, і ми над цим працюємо, або фізичне знищення — і ми над цим також працюємо.

