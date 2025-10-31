Українські специ знищили один з «Орешників» на території РФ. Фото:

Ракурс

Українські специ знищили один з «Орешників» на території РФ.

Одна з російських ракет «Орешник» була знищена ще позаминулого літа. Було це зроблено силами Служби безпеки України, Головного управління розвідки МОУ та Служби зовнішньої розвідки. Про це 31 жовтня заявив СБУ Василь Малюк на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава держави поінформував, що загалом у росіян було три постріли, один із яких вони використали. Ймовірно, він мав увазі обстріл Дніпра в листопаді 2024 року.

Як відомо, «Орешнік» — російська ракета середньої дальності. За даними українських військових має швидкість понад 10 Махів і несе шість боєголовок із суббоєприпасами. У міністерстві оборони США ракету «Орешнік» класифікують як варіант російської ракети РС-26 «Рубеж».

Головне управління розвідки інформувало, що станом на жовтень 2025 року росіяни мали зробити два дослідні зразки «Орешника», і про серійне виробництво не йшлося.

Нагадаємо, видання Financial Times інформувало, що російські виробники ракети середньої дальності «Орешник» використовують обладнання західних компаній.