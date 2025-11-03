В Україні скасовані графіки відключення електроенергії, фото:

https://racurs.ua/ua/n210050-grafiky-vidkluchennya-skasovani-v-usih-regionah-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні завдяки здійсненим аварійно-відновлювальним роботам наразі в усіх регіонах скасовані графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів.

Проте повернення заходів обмеження прогнозується на період вечірнього піку споживання — з 16.00 до 22.00. Про це сьогодні, 3 листопада, повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що внаслідок ворожих атак станом на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях.

Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, — розповіли в «Укренерго».

Зазначається, що споживання електроенергії залишається високим. Станом на 8.30 сьогоднішнього дня воно було на 6,8% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня — у п’ятницю, 31 жовтня.

Причина змін — традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня, а також менший обсяг застосування заходів обмеження, — зазначили у компанії.

Вчора, у неділю 2 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 8% вищим, ніж максимум попередньої неділі — 26 жовтня. Причина — менший обсяг застосування заходів обмеження споживання.