Збройні сили України просунулися під Добропіллям Донецької області.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський продовжує роботу на Донеччині, зокрема в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Він заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та нагальних потреб. Про це 3 листопада Генеральний штаб ЗС України повідомив у Facebook.

Ключовими питаннями доповіді були убезпечення логістики, дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови. Сирський заявив про посилення військ додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема БпЛА.

Водночас українські Сили оборони збільшують тиск на Добропільському виступі. Захисники звільняють та зачищають території, а ворог змушений розпорошувати сили й не може концентрувати основні зусилля у районі Покровська.

Сирський поінформував, що 2 листопада українські штурмовики просунулися вперед на окремих напрямках в районі Добропільського виступу. А загалом вже звільнено на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 кв. км, а від російських диверсантів зачищено 248,7 кв. км.

Нагадаємо, 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ інформував, що зараз триває активна зачистка північної частини Покровська, а для захисту міста наразі залучається ще більше штурмовиків та спецпризначенців. Оборонці зуміли зупинити розширення присутності росіян цьому районі та не допустили перерізання дороги, що сполучає Покровськ і Родинське.