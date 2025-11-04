ГУР показало унікальні кадри операції в Покровську. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210076-gur-pokazalo-unikalni-kadry-boyiv-u-pokrovsku-video.html

Ракурс

У Покровську на Донеччині ГУР продовжує операцію у визначеній зоні відповідальності.

Після успішної десантної операції до спецпризначенців воєнної розвідки, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу. Наразі бойові підрозділи намагаються розширити вогневий вплив на логістику росіян. Про це Головне управління розвідки МОУ повідомило в соцмережах.

Точаться запеклі бої з російськими окупантами, — заявили в розвідці.

У ГУР не стали розкривати деталі операції з метою безпеки особового складу, який працює. Однак розвідники показали унікальні кадри бойової роботи в Покровську бійців «Спецпідрозділу Тимура».

Нагадаємо, 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ інформував, що зараз триває активна зачистка північної частини Покровська, а для захисту міста наразі залучається ще більше штурмовиків та спецпризначенців. Оборонці зуміли зупинити розширення присутності росіян цьому районі та не допустили перерізання дороги, що сполучає Покровськ і Родинське.