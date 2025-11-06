Українців попереджають про туман у низці регіонів

Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні очікується туман
В Україні очікується туман у низці регіонів.
Про це попереджає прес-служба Укргідрометцентру.
Зазначається, що погоду на території України 7 листопада визначатиме поле високого атмосферного тиску, тому опадів не очікується.
Але зверніть увагу, що вночі та вранці у північних, східних, Вінницькій областях та в Карпатському регіоні місцями виникатимуть тумани. Вітер змінних напрямків, і рухатиметься зі швидкістю 3−8 м/с, — розповіли в Гідрометцентрі.
Зазначається, що територія України залишатиметься в помірно-теплій повітряній масі, тож температурний фон майже не зміниться.
Вночі очікуємо 0−5° тепла, в денні години 8−13°; на півдні країни дещо тепліше, вночі 4−9°, вдень 11−16°; а в Карпатах вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень у межах 3−8° тепла, — повідомили в гідрометцентрі.