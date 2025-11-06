Новости
Ракурс
В Украине ожидается туман

Украинцев предупредили о тумане в ряде регионов

6 ноя 2025, 16:44
В Україні очікується туман у низці регіонів.

Про це попереджає прес-служба Укргідрометцентру.

Зазначається, що погоду на території України 7 листопада визначатиме поле високого атмосферного тиску, тому опадів не очікується.

Але зверніть увагу, що вночі та вранці у північних, східних, Вінницькій областях та в Карпатському регіоні місцями виникатимуть тумани. Вітер змінних напрямків, і рухатиметься зі швидкістю 3−8 м/с, — розповіли в Гідрометцентрі.

Зазначається, що територія України залишатиметься в помірно-теплій повітряній масі, тож температурний фон майже не зміниться.

Вночі очікуємо 0−5° тепла, в денні години 8−13°; на півдні країни дещо тепліше, вночі 4−9°, вдень 11−16°; а в Карпатах вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень у межах 3−8° тепла, — повідомили в гідрометцентрі.

Источник: Ракурс


