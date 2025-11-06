Читайте також
Знищення ворожої артилерії, скріншот відео
Знищення російських гармат контрбатарейною боротьбою показали Сухопутні війська (ВІДЕО)
Українські військові з 40-ї артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта в ході контрбатарейної боротьби знищили низку ворожих гармат.
Відповідне відео сьогодні, 6 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
На відео — контрбатарейна боротьба. Результат: знищено гармату 152 мм та дві Д-30, — вказано в описі відео.