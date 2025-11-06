Новини
Ракурс
Знищення ворожої артилерії, скріншот відео

Знищення російських гармат контрбатарейною боротьбою показали Сухопутні війська (ВІДЕО)

6 лис 2025, 18:36
Українські військові з 40-ї артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта в ході контрбатарейної боротьби знищили низку ворожих гармат.

Відповідне відео сьогодні, 6 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

На відео — контрбатарейна боротьба. Результат: знищено гармату 152 мм та дві Д-30, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


