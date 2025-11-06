Робота мобільної групи ППО, фото: ДПСУ

Мобільні вогневі групи, так зване «мале ППО», протидіють масовим атакам «шахедів» і дронів-розвідників з бойовою частиною типу «Гербера».

Вони доповнюють стаціонарні системи ППО, дозволяючи швидко реагувати на розосереджені цілі.

Держприкордонслужба опублікувала відео, котре показує, як тренуються і працюють такі групи прикордонників.

Зазначається, що для більшої ефективності роботи мобільних вогневих груп використовують різноманітні знаряддя — від прицілів з нічним баченням та лазерних вказівників до автоматизованих бойових модулів, які допомагають оператору захопити та знищити ціль.

Головними перевагами таких рішень є покращене прицілювання (як вдень, так і вночі) та простота у керуванні. Серед іншого триває постійна робота над скороченням часу, необхідного для розгортання і початку ведення вогню по дронах-камікадзе противника, — розповіли у ДПСУ.

Так, на відео стрілець мобільної вогневої групи Руслан зазначив, що керувати джойстиком з кабіни значно комфортніше, ніж стояти за кулеметом: «Зарядив, поставив на запобіжник і все. Якщо потрібно приїхати на бойове чергування, для розгортання потрібно мінімум часу».