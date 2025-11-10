Американський Сенат проголосував за законопроект, спрямований на припинення шатдауну. Фото:

Ракурс

Шатдаун у США наближається до свого завершення.

Американський Сенат у неділю, 9 листопада, схвалив проект закону про фінансування уряду, який має скасувати найтриваліший шатдаун в історії. «За» проголосували 60 сенаторів, що є мінімальним порогом для ухвалення рішення. Про це повідомив CNN.

Зазначається, що раніше восьмеро сенаторів з Демократичної партії погодилися на угоду, яка містить у собі голосування з питання продовження субсидій на охорону здоров’я, і гарантії того, що федеральні службовці, звільнені під час призупинення роботи уряду, повернуться на роботу. Цими сенаторами були Джон Феттерман, Меггі Хассан, Джекі Розен, Кетрін Кортес, Дік Дурбін, Джин Шахін, Тім Кейн та незалежний сенатор Ангус Кінг.

Далі законопроект повинна ухвалити Палата представників США, а потім документ має підписати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Нагадаємо, цьогорічний шатдаун в США став найдовшим періодом припинення роботи американського уряду в історії. Зупинка, яка почалася 1 жовтня, була викликана нездатністю Конгресу погодитися на нову угоду про фінансування. Це залишило американських державних службовців без зарплати, а мільйони американців — без основних послуг.

Джерело: CNN