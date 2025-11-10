Російський дрон атакував автівку з цивільними на Харківщині — троє поранених

Рашисти здійснили чергову атаку дроном по цивільних, фото: Харківська обласна прокуратура

Російський FPV-дрон сьогодні, 10 листопада, близько 18.45 у селі Рубіжне Чугуївського району Харківщини влучив у цивільний автомобіль.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

В результаті атаки дрона поранено трьох людей:

двох чоловіків віком 24 та 42 років;

16-річного юнака.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).