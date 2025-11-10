Новини
Ракурс
Рашисти здійснили чергову атаку дроном по цивільних, фото: Харківська обласна прокуратура

Російський дрон атакував автівку з цивільними на Харківщині — троє поранених

10 лис 2025, 22:49
999

Російський FPV-дрон сьогодні, 10 листопада, близько 18.45 у селі Рубіжне Чугуївського району Харківщини влучив у цивільний автомобіль.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

В результаті атаки дрона поранено трьох людей:

  • двох чоловіків віком 24 та 42 років;
  • 16-річного юнака.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Джерело: Ракурс


