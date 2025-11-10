Российский дрон атаковал автомобиль с гражданскими на Харьковщине — трое раненых

Читайте также
Російський FPV-дрон сьогодні, 10 листопада, близько 18.45 у селі Рубіжне Чугуївського району Харківщини влучив у цивільний автомобіль.
Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
В результаті атаки дрона поранено трьох людей:
- двох чоловіків віком 24 та 42 років;
- 16-річного юнака.
Медики надають постраждалим необхідну допомогу.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).