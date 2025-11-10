Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты совершили очередную атаку дроном по гражданским, фото: Харьковская областная прокуратура

Российский дрон атаковал автомобиль с гражданскими на Харьковщине — трое раненых

10 ноя 2025, 22:49
999

Російський FPV-дрон сьогодні, 10 листопада, близько 18.45 у селі Рубіжне Чугуївського району Харківщини влучив у цивільний автомобіль.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

В результаті атаки дрона поранено трьох людей:

  • двох чоловіків віком 24 та 42 років;
  • 16-річного юнака.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров