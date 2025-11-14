Зросла кількість загиблих і поранених внаслідок російських ударів по Києву. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210297-obstril-kyieva-postrajdaly-22-lokaciyi-pobilshalo-postrajdalyh-i-zagyblyh.html

Ракурс

Зросла кількість загиблих і поранених внаслідок російських ударів по Києву.

У Деснянському районі загинули четверо людей. Але під завалами, де рятувальники досі гасять пожежу ще можуть бути люди. Пошукова операція триває. Постраждали 29 мешканців міста. Серед них — двоє дітей семи та 10 років. Госпіталізовано дев’ятьох осіб, зокрема вагітну жінку. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Тим часом міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко поінформував, що до ліквідації наслідків ракетно-дронового удару по столиці залучені майже 300 рятувальників і 500 поліцейських.

Постраждали 22 локації у різних районах Києва — житлові будинки, лікарня, дипломатичне представництво, крамниці, офіси. Міністр наголосив, що абсолютна більшість ударів прийшлася по спальних районах.

За ніч працівники ДСНС врятували майже 70 людей — евакуювали їх із під’їздів і пошкоджених квартир. На місцях обстрілів працюють пожежно-рятувальні та інженерні команди, спецпідрозділ Держслужби з надзвичайних ситуацій «Дельта», слідчі поліції, вибухотехніки, психологи й кінологи.

Нагадаємо, уночі РФ атакувала Україну 430 ударними БпЛА, трьома аеробалістичними, однією протикорабельною, шістьома крилатими та девʼятьома балістичними ракетами. ППО знищила 419 повітряних цілей, а основним напрямком удару був Київ.