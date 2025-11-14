Наслідки російської атаки по енергооб'єктах показало «Укренерго» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n210311-naslidky-rosiyskoyi-ataky-po-energoobiektah-pokazalo-ukrenergo-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ході чотирьох масованих повітряних атак по критичній інфраструктурі України, здійснених у жовтні та на початку листопада, застосовували понад півсотні ракет та понад 2 тис. ударних дронів.
Про це сьогодні, 14 листопада, повідомила прес-служба «Укренерго».
Під прицілом ворога були об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, а також — газова інфраструктура", — розповіли у компанії.
Голова Правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко зазначив, що кількість засобів ураження, випущених ворогом на кожну конкретну ціль, «справді величезна»:
Після кожної атаки, як тільки дозволяє безпекова ситуація, енергетики одразу беруться до роботи та усувають наслідки пошкоджень. І я безмежно вдячний всьому персоналу підстанційних працівників, лінійних бригад та ремонтників «Укренерго», які з неймовірною самовіддачею, практично цілодобово, здійснюють відновлювальні роботи після кожної з атак.
У компані зазначили, що українська енергосистема тримається завдяки:
- досвіду і самовіддачі українських енергетиків;
- міжнародній підтримці обладнанням і матеріалами;
- будівництву антидронових укриттів на ключових енергооб'єктах.
Вдячні кожному і кожній, хто задіяний у відновлювальних роботах. Безмежно цінуємо всіх, хто надає підтримку і зміцнює захист, — резюмували в «Укренерго».