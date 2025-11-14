Новини
Ракурс
Наслідки російської атаки, скріншот відео

Наслідки російської атаки по енергооб'єктах показало «Укренерго» (ВІДЕО)

14 лис 2025, 20:58
Російські загарбники в ході чотирьох масованих повітряних атак по критичній інфраструктурі України, здійснених у жовтні та на початку листопада, застосовували понад півсотні ракет та понад 2 тис. ударних дронів.

Про це сьогодні, 14 листопада, повідомила прес-служба «Укренерго».

Під прицілом ворога були об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, а також — газова інфраструктура", — розповіли у компанії.

Голова Правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко зазначив, що кількість засобів ураження, випущених ворогом на кожну конкретну ціль, «справді величезна»:

Після кожної атаки, як тільки дозволяє безпекова ситуація, енергетики одразу беруться до роботи та усувають наслідки пошкоджень. І я безмежно вдячний всьому персоналу підстанційних працівників, лінійних бригад та ремонтників «Укренерго», які з неймовірною самовіддачею, практично цілодобово, здійснюють відновлювальні роботи після кожної з атак.

У компані зазначили, що українська енергосистема тримається завдяки:

  • досвіду і самовіддачі українських енергетиків;
  • міжнародній підтримці обладнанням і матеріалами;
  • будівництву антидронових укриттів на ключових енергооб'єктах.

Вдячні кожному і кожній, хто задіяний у відновлювальних роботах. Безмежно цінуємо всіх, хто надає підтримку і зміцнює захист, — резюмували в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


