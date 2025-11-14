Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні продовжують застосовувати відключення електроенергії
Відключення електроенергії застосовуватимуть 15 листопада у більшості регіонів — Укренерго
В Україні завтра, 15 листопада, у більшості регіонів будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 — обсягом від 1,5 до 3,5 черг;
- графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 23.59 — для промислових споживачів.
Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — закликають в «Укренерго».
Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 14 листопада, рашисти завдали ракетних і дронових ударів по енергетичних об'єктах у кількох областях України.