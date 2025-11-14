В Україні продовжують застосовувати відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n210308-vidkluchennya-elektroenergiyi-zastosovuvatymut-15-lystopada-u-bilshosti-regioniv-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні завтра, 15 листопада, у більшості регіонів будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 — обсягом від 1,5 до 3,5 черг;

графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 23.59 — для промислових споживачів.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — закликають в «Укренерго».

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 14 листопада, рашисти завдали ракетних і дронових ударів по енергетичних об'єктах у кількох областях України.