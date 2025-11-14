Новости
Ракурс
В Украине продолжают применять отключения электроэнергии

Отключения электроэнергии будут применяться 15 ноября в большинстве регионов — Укрэнерго

14 ноя 2025, 19:06
В Україні завтра, 15 листопада, у більшості регіонів будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 — обсягом від 1,5 до 3,5 черг;
  • графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 23.59 — для промислових споживачів.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — закликають в «Укренерго».

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 14 листопада, рашисти завдали ракетних і дронових ударів по енергетичних об'єктах у кількох областях України.

Источник: Ракурс


