Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення укриттів російських загарбників, скріншот відео
Дрони знищили шість укриттів рашистів на Курському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n210315-drony-znyschyly-shist-ukryttiv-rashystiv-na-kurskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Курському напрямку за минулу добу безпілотники бригади «Сталевий кордон»
ліквідували шість російських окупантів та знищили шість ворожих укриттів.
Відповідне відео сьогодні, 14 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Для ураження цілей застосовувалися дрони-камікадзе та боєприпаси, скинуті з коптерів, які з ювелірною точністю знаходили ворога, що намагався просуватися, ховаючись у гіллі, траві та облаштовуючи нори-сховки, — зазначили в ДПСУ.
У ДПСУ наголошують, що кожне знищене укриття — це зірвані плани російської армії, а кожен ліквідований окупант — ще один крок до звільнення територій України.