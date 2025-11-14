Новости
Ракурс
Уничтожение укрытий российских захватчиков, скриншот видео

Дроны уничтожили шесть укрытий рашистов на Курском направлении (ВИДЕО)

14 ноя 2025, 22:46
На Курському напрямку за минулу добу безпілотники бригади «Сталевий кордон»

ліквідували шість російських окупантів та знищили шість ворожих укриттів.

Відповідне відео сьогодні, 14 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Для ураження цілей застосовувалися дрони-камікадзе та боєприпаси, скинуті з коптерів, які з ювелірною точністю знаходили ворога, що намагався просуватися, ховаючись у гіллі, траві та облаштовуючи нори-сховки, — зазначили в ДПСУ.

У ДПСУ наголошують, що кожне знищене укриття — це зірвані плани російської армії, а кожен ліквідований окупант — ще один крок до звільнення територій України.

Источник: Ракурс


