На Курському напрямку за минулу добу безпілотники бригади «Сталевий кордон»

ліквідували шість російських окупантів та знищили шість ворожих укриттів.

Відповідне відео сьогодні, 14 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Для ураження цілей застосовувалися дрони-камікадзе та боєприпаси, скинуті з коптерів, які з ювелірною точністю знаходили ворога, що намагався просуватися, ховаючись у гіллі, траві та облаштовуючи нори-сховки, — зазначили в ДПСУ.

У ДПСУ наголошують, що кожне знищене укриття — це зірвані плани російської армії, а кожен ліквідований окупант — ще один крок до звільнення територій України.