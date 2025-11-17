Частину ворожої ракети виявили на Чернігівщині, фото: ДСНС

Частину ворожої ракети виявили сапери ДСНС на території Чернігівського району.

Про це сьогодні, 17 листопада, повідомляє прес-служба ДСНС Чернігівщини.

Піротехніки, дотримуючись усіх заходів безпеки, вилучили небезпечний предмет та знищили його у встановленому порядку, — зазначили у відомстві.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета: