Ракурс
Частину ворожої ракети виявили на Чернігівщині, фото: ДСНС

На Чернігівщині сапери знищили частину російської ракети (ФОТО)

17 лис 2025, 13:58
999

Частину ворожої ракети виявили сапери ДСНС на території Чернігівського району.

Про це сьогодні, 17 листопада, повідомляє прес-служба ДСНС Чернігівщини.

Піротехніки, дотримуючись усіх заходів безпеки, вилучили небезпечний предмет та знищили його у встановленому порядку, — зазначили у відомстві.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета:

  • не наближайтеся, не торкайтеся, не переміщуйте його;
  • відійдіть на безпечну відстань, зателефонуйте за номером «101» або «102» та дочекайтеся фахівців.
Джерело: Ракурс


