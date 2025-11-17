Ракурсhttps://racurs.ua/
Частину ворожої ракети виявили сапери ДСНС на території Чернігівського району.
Про це сьогодні, 17 листопада, повідомляє прес-служба ДСНС Чернігівщини.
Піротехніки, дотримуючись усіх заходів безпеки, вилучили небезпечний предмет та знищили його у встановленому порядку, — зазначили у відомстві.
У ДСНС наголошують — у разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета:
- не наближайтеся, не торкайтеся, не переміщуйте його;
- відійдіть на безпечну відстань, зателефонуйте за номером «101» або «102» та дочекайтеся фахівців.