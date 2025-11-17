Новости
Ракурс
Часть вражеской ракеты обнаружили в Черниговской области, фото: ГСЧС

На Черниговщине саперы уничтожили часть российской ракеты (ФОТО)

17 ноя 2025, 13:58
999

Частину ворожої ракети виявили сапери ДСНС на території Чернігівського району.

Про це сьогодні, 17 листопада, повідомляє прес-служба ДСНС Чернігівщини.

Піротехніки, дотримуючись усіх заходів безпеки, вилучили небезпечний предмет та знищили його у встановленому порядку, — зазначили у відомстві.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета:

  • не наближайтеся, не торкайтеся, не переміщуйте його;
  • відійдіть на безпечну відстань, зателефонуйте за номером «101» або «102» та дочекайтеся фахівців.
Частину ворожої ракети виявили на Чернігівщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


