ЗСУ знищили партію російських бойових роботів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210340-zsu-znyschyly-partiu-rosiyskyh-boyovyh-robotiv-na-peredoviy-video.html

Ракурс

Збройні сили України знищили партію російських бойових роботів на передовій.

Було спалено роботизовані платформи, які ворог активно використовує для транспортування боєприпасів, евакуації поранених та розвідки. Таким чином було зірвано схему постачання таких роботі на критичну ділянку фронту. Про це 413-й полк «Рейд» 17 листопада повідомив у Facebook.

За словами бійців, російських роботів вдалося вчасно виявити та завдати точного удару. У подальшому використання цих систем вже неможливе.

413-ий полк СБС «Рейд» у цьому рівнянні ставить свою відповідь — ламати рашистам їх безпілотну логістику. Бо «бити, а не нити!». Конкретні технічні параметри цієї операції (кількість уражених ворожих НРК, кількість і тип задіяних БПЛА) в даному випадку по зрозумілим причинам розкрити не можемо, — зазначили захисники й опублікували відео бойової роботи.

Нагадаємо, в південних областях України російські загарбники намагалися здійснити нічну вилазку, проте українські БпЛА ліквідували ворога. По противнику відпрацювали оператори Державної прикордонної служби, які також уразили спостережний пункт та знищили вогневу позицію ствольної артилерії окупантів.