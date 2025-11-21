Наслідки обстрілу Тернополя. Фото: ДСНС

Міськрада Тернополя розшукує чоловіка, який рятував людей із зруйнованого російською ракетою будинку.

Після обстрілу у середу, 19 листопада, хтось із місцевих мешканців приніс драбину до палаючого будинку на вулиці 15 квітня. За словами очевидців, чоловік облив себе водою і поліз драбиною на поверхи рятувати людей. Він витяг дівчину й жінку, по його драбині вилізли сусіди. Про це мер Тернополя Сергій Надал повідомив у Facebook.

За його словами, цього чоловіка хочуть розшукати, аби нагородити його почесною відзнакою міста.

Якщо ви знаєте цю людину або це ви самі — напишіть мені у повідомлення @Nadal_Online_bot Вчинок цього чоловіка заслуговує на визнання. Дякую всім, хто того дня допомагав. Рятувальникам, медикам, поліціянтам, комунальникам, підприємцям, волонтерам, тернополянам, які здавали кров, приносили їжу, — написав міський голова.

Нагадаємо, російська окупаційна армія масовано атакувала Тернопіль 19 листопада. По місту ворог бив ударними дронами та крилатими ракетами. Загарбники влучили у два житлових багатоповерхових будинки, там виникли пожежі й значні руйнування.

У ДСНС заявили, що станом 21 листопада відомо про 31 загиблого, серед яких шестеро дітей. Постраждали 94 людини.

У Тернополі досі тривають пошуково-рятувальні роботи. В епіцентрі трагедії безперервно працюють рятувальники, які розбирають бетонні уламки, підіймають плити, обстежують кожну ділянку в надії знайти тих, хто може потребувати допомоги.