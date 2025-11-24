Ракурсhttps://racurs.ua/
Відключення електроенергії 25 листопада застосовуватимуть в усіх регіонах — Укренерго
В усіх регіонах України завтра, 25 листопада, застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг;
- графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 2359 для промислових споживачів.
Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо, — наголошують у компанії.
Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві енергетики повідомляли, що російські масовані ракетно-дронові атаки пошкодили всі великі теплові й гідроелектростанції України. Внаслідок обстрілів значно знизилися можливості ТЕЦ і ГЕС виробляти електроенергію.