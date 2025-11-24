Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні продовжують застосовувати відключення електроенергії

Відключення електроенергії 25 листопада застосовуватимуть в усіх регіонах — Укренерго

24 лис 2025, 18:57
999

В усіх регіонах України завтра, 25 листопада, застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг;
  • графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 2359 для промислових споживачів.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо, — наголошують у компанії.

Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві енергетики повідомляли, що російські масовані ракетно-дронові атаки пошкодили всі великі теплові й гідроелектростанції України. Внаслідок обстрілів значно знизилися можливості ТЕЦ і ГЕС виробляти електроенергію.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів