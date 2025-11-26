Окупантів зафіксували у центрі Покровська. Фото:

Російські війська з’явилися у центрі Покровська на Донеччині.

Підрозділ загарбників зафіксували у районі залізничного вокзалу. Ворог пересувався уздовж проспекту Миру — з півночі на південь. Маневру росіян сприяє погода, а саме дощ та туман. Це ускладнює роботу українських Сил оборони й фактично «прикриває" противника. Про це проект DeepState повідомив у Telegram.

На жаль, простої заяви недостатньо, щоб ворог покинув центральну частину міста. А спроби закидати штурмовиків у тил, щоб відзвітувати про успішні дії — часто закінчуються невдало, — зазначили аналітики.

У Генеральному штабі ЗСУ цю інформацію не коментували. У ранковому зведенні інформувалося, що на Покровському напрямку українські військові зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Вільне, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Звірове, Удачне, Гришине, Молодецьке, Муравка та Філія.

Нагадаємо, у Покровську бійці українських Сил спецоперацій організували засідку на шляху пересування росіян. Специ змогли ліквідувати чотирьох російських військових та знешкодити ворожий дрон «Ждун».