Знищення ворожих повітряних цілей, скріншот відео

Знищені за листопад ворожі цілі назвали у Повітряних силах (ВІДЕО)

1 гру 2025, 13:40
Протиповітряна оборона України протягом листопада 2025 року знищила 9 тис. 707 повітряних цілей.

Про це сьогодні, 1 грудня, повідомила прес-служба Повітряних сил ЗСУ.

Серед знищених ворожих цілей:

  • 11 аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал»;
  • 51 крилату ракету Х-101;
  • 15 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»;
  • 20 крилатих ракет «Калібр»;
  • три керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 19 крилатих ракет «Іскандер-К»;
  • 2 тис. 939 ударних БПЛА типу Shahed;
  • 361 розвідувальний БпЛА;
  • 6288 БпЛА інших типів.
  • Авіацією Повітряних сил впродовж листопада здійснено 368 літаковильотів, зокрема:
  • близько 200 — на винищувальне авіаційне прикриття;
  • понад 70 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Авіацією Сил оборони України у листопаді:

  1. знищено близько 400 повітряних цілей;
  2. уражено командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

Джерело: Ракурс


