Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення ворожих повітряних цілей, скріншот відео
Знищені за листопад ворожі цілі назвали у Повітряних силах (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n210602-znyscheni-za-lystopad-voroji-cili-nazvaly-u-povitryanyh-sylah-video.htmlРакурс
Протиповітряна оборона України протягом листопада 2025 року знищила 9 тис. 707 повітряних цілей.
Про це сьогодні, 1 грудня, повідомила прес-служба Повітряних сил ЗСУ.
Серед знищених ворожих цілей:
- 11 аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал»;
- 51 крилату ракету Х-101;
- 15 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»;
- 20 крилатих ракет «Калібр»;
- три керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 19 крилатих ракет «Іскандер-К»;
- 2 тис. 939 ударних БПЛА типу Shahed;
- 361 розвідувальний БпЛА;
- 6288 БпЛА інших типів.
- Авіацією Повітряних сил впродовж листопада здійснено 368 літаковильотів, зокрема:
- близько 200 — на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 70 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Авіацією Сил оборони України у листопаді:
- знищено близько 400 повітряних цілей;
- уражено командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.