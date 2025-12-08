Російський бомбардувальник ліквідував двох пілотів РФ за допомогою катапульти. Фото:

Інцидент на одній з авіабаз Росії призвів до загибелі пілотів.

У неділю, 7 грудня, в одному з російських бомбардувальних авіаційних полків стався інцидент із літаком, що перебував в укритті. На борту одного з літаків самовільно спрацювала система катапультування. Про це пише російський пропагандистський Telegram-канал Fighterbomber.

Внаслідок інциденту загинули льотчик і штурман. Вони отримали травми, несумісні з життям.

Зазначається, що двох окупантів ліквідував винищувач-бомбардувальник Су-34 чи фронтовий бомбардувальник Су-24.

Наголошується, що подібні випадки трапляються через неналежне обслуговування катапультної системи або випадкову активацію. Схожий випадок трапився у 2021 році в окупованому Криму. Тоді самокатапультування сталося на винищувачі Су-30СМ. Льотчики тоді вижили, але отримали травми. А технік дістав опіки.

Нагадаємо, російські бойові літаки регулярно «скидають» авіабомби на прифронтові регіони РФ. У листопаді у Бєлгородській області впало вісім керованих авіаційних бомб. Місцеві жителі розповідали про пожежі на інфраструктурних об'єктах і наголошували, що регіон бобмила своя ж авіація.