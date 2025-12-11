Юлія Свириденко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n210823-skorochennya-tryvalosti-vidkluchen-svitla-ochikuiemo-cymy-vyhidnymy-svyrydenko.html

Ракурс

Тривалість відключень світла в Україні цими вихідними може скоротитися.

Про це сьогодні, 11 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко за результатами чергового засідання енергетичного штабу за участі профільних міністерств, керівництва енергетичних компаній, регуляторів ринку і народних депутатів.

Заслухала доповіді про стан енергосистеми. Скоординували подальші дії для відновлення після обстрілів, забезпечення необхідних резервів палива та обладнання, захисту обʼєктів, нарощення генерації і головне — забезпечення людей світлом, — розповіла вона.

Свириденко зазначила, що тримає на контролі виконання рішення Уряду про перегляд списку критичної інфраструктури.

Очікуємо фактичної оптимізації споживання електроенергії на місцях від всіх ОВА. Окремо приділили увагу приєднанню когенераційних установок до загальної мережі. Уряд ухвалив відповідні рішення минулого тижня, — зазначила прем'єр. — Обʼєкти розподіленої генерації мають повноцінно запрацювати, це допоможе поповнити дефіцит електроенергії в мережі.

Також усім міністерствам та ОВА було доручено забезпечити наявність альтернативних джерел живлення для всіх обʼєктів життєзабезпечення.