Наслідки російського удару по Фастову, фото: Мінгромад

У Фастові внаслідок російського удару в ніч на 6 грудня було знищено 27 вагонів приміських поїздів.

Крім того, на відбудову зруйнованого депо приміських електропоїздів потрібно, за попередніми підрахунками, близько 100 млн грн. Про це сьогодні, 11 грудня, повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що зруйнований вокзал у Фастові відвідали заступник міністра Олексій Балеста разом з іноземними дипломатами та представниками «Укрзалізниці». До складу делегації, зокрема, увійшли представники посольств Німеччини, Франції та Швейцарії, а також тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс.

Це був цілеспрямований удар по цивільній інфраструктурі. Знищено також три модернізовані електропоїзди — загалом 27 вагонів, — розповів Балеста. — Це були електрички, що забезпечували сполучення на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Орієнтовна сума збитків становить близько 300 млн грн.

Наразі тривають роботи з розчищення території депо. Балеста наголосив, що це був перший настільки масований обстріл залізничної інфраструктури у Київській області.

Також значних руйнувань зазнав вокзал у Фастові:

відбувається демонтаж до каркаса будівлі (тримальних конструкцій), відбудова можлива фактично з нуля;

паралельно розгорнуто тимчасові модульні рішення для забезпечення мінімально необхідної інфраструктури для людей, які подорожують з/до Фастова.

Балеста закликав міжнародних партнерів долучитися до відновлення зруйнованих об'єктів та підтримати Україну в подоланні наслідків російської агресії.