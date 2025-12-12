Росіяни вночі атакували Павлоград безпілотниками, є загиблий та поранені. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210840-rosiyski-drony-atakuvaly-pavlograd-ie-zagyblyy-ta-poraneni.html

Ракурс

Павлоград на Дніпропетровщині зазнав російських обстрілів.

Вночі у п’ятницю, 12 грудня, ворожі дрони атакували місто. Внаслідок ударів загинув 71-річний місцевий житель. Ще четверо людей постраждали. Це чоловік і жінки. У важкому стані перебуває 54-річна жінка з опіками. Про це Дніпропетровська обласна військова адміністрація 12 грудня повідомила у Telegram.

Загорілися п’ять приватних будинків, однак рятувальники вже ліквідували пожежі. Одна з цих приватних осель була повністю зруйнована.

Також внаслідок влучання БпЛА спалахнула пожежа у Васильківській громаді Синельниківщини. Там горіла прибудова до гаража.

А вчора ввечері росіяни били по Нікопольському району та Покровській громаді. Там понівечені приватний дім та авто.

Військові поінформували про збиття шести дронів над Дніпропетровщиною.

Нагадаємо, 11 грудня на Полтавщині внаслідок нічної атаки росіян по об'єктах енергетики у Кременчуцькому районі виникли масштабні пожежі. Через прямі влучання та падіння уламків загоряння охопили кілька об'єктів.