Ймовірність широкомасштабного наступу рашистів на Чернігівщину оцінили у Генштабі

Cтаном на грудень 2025 року широкомасштабний російський наступ на Чернігівську область у короткостроковій перспективі є малоймовірним — виходячи з оцінки ситуації, напрямків зосередження основних зусиль та розгорнутих ними сил і засобів.

Про це повідомляє видання LIGA.net з посиланням на отриману від Головного управління комунікацій ЗСУ відповідь на запит.

У Генштабі зазначили, що:

ознак формування ударних угруповань, а також суттєвих змін у складі та чисельності за останні три місяці не спостерігається. Оперативна ситуація довкола міста Чернігів контролюється Силами оборони;

основні зусилля окупантів зосереджені на обстрілах прикордонних територій Чернігівської області. Вони застосовують керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню, артилерію та різні типи дронів;

також зберігається загроза застосування ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

У ЗСУ додали, що нещодавні анонси «наступу на Чернігів» від російських пропагандистів та наказ російського диктатора Володимира Путіна про створення так званої «зони безпеки» вздовж кордонів Харківської, Сумської та Чернігівської областей є елементом інформаційної війни для тиску на українське суспільство, поширення паніки, впливу на послаблення позицій України під час переговорів.

Підрозділи ЗСУ безперервно вдосконалюють чинну систему оборони, зокрема здійснюється нарощування ліній інженерних загороджень та антидронового захисту маршрутів.

