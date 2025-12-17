ЗСУ вразили НПЗ «Славянский», фото: Генштаб ЗСУ

Ракурс

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 17 грудня, засобами Deep Strike уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу «Славянский» у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Ступінь пошкоджень підприємства уточнюється, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що Слов’янський НПЗ станом на 2025 рік переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил рашистів.

Крім того:

підтверджено влучання по території нафтобази «Николаєвская» в Ростовській області РФ. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб «Капітан Гіберт»;

на тимчасово окупованій території Луганщини уражено польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників. Збитки уточнюються;

за результатами попередніх місій встановлено ураження 14 грудня ударними БПЛА бурової установки імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря. Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, внаслідок чого зупинені всі 14 свердловин (загальний обсяг добування яких становив майже 3,5 тис. тонн на добу).