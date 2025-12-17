Ракурсhttps://racurs.ua/
ЗСУ вразили НПЗ «Славянский», фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 17 грудня, засобами Deep Strike уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу «Славянский» у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Ступінь пошкоджень підприємства уточнюється, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що Слов’янський НПЗ станом на 2025 рік переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил рашистів.
Крім того:
- підтверджено влучання по території нафтобази «Николаєвская» в Ростовській області РФ. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб «Капітан Гіберт»;
- на тимчасово окупованій території Луганщини уражено польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників. Збитки уточнюються;
- за результатами попередніх місій встановлено ураження 14 грудня ударними БПЛА бурової установки імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря. Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, внаслідок чого зупинені всі 14 свердловин (загальний обсяг добування яких становив майже 3,5 тис. тонн на добу).
Сили оборони України продовжують реалізацію заходів, спрямованих на припинення збройної агресії російської федерації проти України, — наголосили у Генштабі.