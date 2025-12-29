Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 205 тис. 690 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 180 осіб. Про це сьогодні, 29 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 472 танки;
- 23 тис. 837 бойових броньованих машин;
- 35 тис. 570 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 581 одиницю РСЗВ;
- 1 тис. 264 одиниці засобів ППО;
- 434 літаки;
- 347 гелікоптерів;
- 96 тис. 532 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 136 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 71 тис. 891 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 30 одиниць спеціальної техніки.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень.
Ворог вчора завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 128 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 тис. 436 обстрілів, зокрема 89 — із РСЗВ, та залучив для ураження 4 тис. 412 дронів-камікадзе.
Росіяни завдали авіаційних ударів, зокрема, по населених пунктах:
- Підгаврилівка, Покровське, Гаврилівка Дніпропетровської області;
- Варварівка, Верхня Терса, Різдвянка, Воздвижівка, Залізничне, Любицьке Запорізької області.
Артилерія Сил оборони України за минулу добу уразила два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки.
