Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 180 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики в сутки потеряли 1 тыс. 180 человек (ИНФОГРАФИКА)

29 дек 2025, 08:59
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 205 тис. 690 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 180 осіб. Про це сьогодні, 29 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 472 танки;
  • 23 тис. 837 бойових броньованих машин;
  • 35 тис. 570 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 581 одиницю РСЗВ;
  • 1 тис. 264 одиниці засобів ППО;
  • 434 літаки;
  • 347 гелікоптерів;
  • 96 тис. 532 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 136 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • два підводні човни;
  • 71 тис. 891 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 30 одиниць спеціальної техніки.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 128 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 тис. 436 обстрілів, зокрема 89 — із РСЗВ, та залучив для ураження 4 тис. 412 дронів-камікадзе.

Росіяни завдали авіаційних ударів, зокрема, по населених пунктах:

  • Підгаврилівка, Покровське, Гаврилівка Дніпропетровської області;
  • Варварівка, Верхня Терса, Різдвянка, Воздвижівка, Залізничне, Любицьке Запорізької області.

Артилерія Сил оборони України за минулу добу уразила два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки.

