В Україні будують ешелоновану систему протидії «Шахедам». Фото:

Сирський заявив про побудову ешелонованої системи протидії «Шахедам»

30 гру 2025, 13:30
Україна будує ешелоновану систему протидії російським «Шахедам» дронами.

Ключовим завданням Сил оборони на цьому етапі є знищення засобів повітряного нападу противника, які РФ застосовує щоденно. Саме реальні військові результати створюють основу і для успішної дипломатії. Про це 30 грудня заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, пріоритетом залишається посилення напрямку БпЛА-перехоплювачів. Планується збільшення таких дронів, а також наземних станцій і радіолокаційних засобів, а також нарощення підготовки екіпажів.

Головком ЗСУ поінформував, що у межах ешелонованої системи ППО вже створюються рубежі перехоплення на віддаленні від великих міст. Кількість застосувань дронів-перехоплювачів та їхня ефективність поступово зростають. Але темпи цієї роботи все ж вимагають прискорення.

У складі навчальних центрів також формуються дивізіони безпілотних систем ППО та створюються штатні підрозділи БпЛА-перехоплювачів. Для протидії «Шахедам» також залучаються ресурси армійської та малої авіації, а також підтримка міжнародних партнерів.

Нагадаємо, українські зброярі заявили про успішне завершення випробування та готовності до серійного виробництва зенітного дрона під назвою Bullet. Цей БпЛА був спеціально розроблення для знищення дронів-камікадзе типу Shahedй може розвивати швидкість до 309 км/год.

Джерело: Ракурс


