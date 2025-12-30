В Україні будують ешелоновану систему протидії «Шахедам». Фото:

https://racurs.ua/ua/n211181-syrskyy-zayavyv-pro-pobudovu-eshelonovanoyi-systemy-protydiyi-shahedam.html

Ракурс

Україна будує ешелоновану систему протидії російським «Шахедам» дронами.

Ключовим завданням Сил оборони на цьому етапі є знищення засобів повітряного нападу противника, які РФ застосовує щоденно. Саме реальні військові результати створюють основу і для успішної дипломатії. Про це 30 грудня заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, пріоритетом залишається посилення напрямку БпЛА-перехоплювачів. Планується збільшення таких дронів, а також наземних станцій і радіолокаційних засобів, а також нарощення підготовки екіпажів.

Головком ЗСУ поінформував, що у межах ешелонованої системи ППО вже створюються рубежі перехоплення на віддаленні від великих міст. Кількість застосувань дронів-перехоплювачів та їхня ефективність поступово зростають. Але темпи цієї роботи все ж вимагають прискорення.

У складі навчальних центрів також формуються дивізіони безпілотних систем ППО та створюються штатні підрозділи БпЛА-перехоплювачів. Для протидії «Шахедам» також залучаються ресурси армійської та малої авіації, а також підтримка міжнародних партнерів.

Нагадаємо, українські зброярі заявили про успішне завершення випробування та готовності до серійного виробництва зенітного дрона під назвою Bullet. Цей БпЛА був спеціально розроблення для знищення дронів-камікадзе типу Shahedй може розвивати швидкість до 309 км/год.