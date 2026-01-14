Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу на Сумщині, фото: Сумська ОВА
Рашисти здійснили прицільну атаку по евакуаційному автомобілю на Сумщині (ФОТО)
Російські загарбники здійснили прицільну атаку по цивільному евакуаційному автомобілю на Сумщині.
Про це сьогодні, 14 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Інцидент стався під час евакуації людей із прикордонної території Шосткинського району — ворожий дрон атакував автомобіль спеціального підрозділу поліції «Білий янгол».
Транспорт цивільний і добре відомий мешканцям прикордонного регіону. «Білі янголи» щоденно евакуюють людей із небезпечних територій. За кожним таким виїздом — конкретні людські історії та врятовані життя, — наголосив Григоров.
Зазначається, що автівка зазнала значних пошкоджень.
Саме через бронювання транспорту люди, яких евакуйовували, не постраждали, хоча пережили сильний стрес. Поліцейські з незначними травмами наразі проходять обстеження, — зазначив Григоров. — Завдяки професійним діям і координації «Білих янголів» евакуацію вдалося завершити, а людей — доправити в безпечніше місце.